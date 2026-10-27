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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Origin Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Origin Bancorp wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,06 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 292,59 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 111,6 Millionen USD gegenüber 155,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,09 USD, gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 436,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 592,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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