Orient Electric Aktie 34388683 / INE142Z01019
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Orient Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orient Electric wird am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,963 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 68,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,570 INR erwirtschaftet wurden.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,03 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Orient Electric für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,15 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,30 INR im Vergleich zu 4,49 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 38,04 Milliarden INR, gegenüber 33,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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