Orezone Gold Aktie 147029411 / AU0000405797
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Orezone Gold legt Quartalsergebnis vor
Orezone Gold wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,144 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 149,90 Prozent auf 368,6 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte Orezone Gold noch 147,5 Millionen AUD umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,630 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,58 Milliarden AUD, gegenüber 584,1 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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