Ausblick: Orezone Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orezone Gold wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,101 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orezone Gold noch 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 258,0 Millionen USD für Orezone Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 130,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,441 USD aus. Im Vorjahr waren 0,170 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 526,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch