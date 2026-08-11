Orezone Gold Aktie 2488428 / CA68616T1093
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Orezone Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Orezone Gold wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,101 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orezone Gold noch 0,040 CAD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 258,0 Millionen USD für Orezone Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 130,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,441 USD aus. Im Vorjahr waren 0,170 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 526,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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