Orexo ABShs Aktie 2330336 / SE0000736415
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Orexo A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Orexo A wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Orexo A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,100 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,860 SEK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,5 Millionen SEK aus – eine Minderung von 96,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orexo A einen Umsatz von 118,7 Millionen SEK eingefahren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -9,780 SEK, gegenüber -3,750 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 19,0 Millionen SEK im Vergleich zu 26,0 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orexo ABShs
|
21.10.26
|Ausblick: Orexo A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Orexo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Orexo A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Orexo A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Orexo ABShs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.