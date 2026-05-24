Orchid Pharma Aktie 49129509 / INE191A01027
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24.05.2026 07:01:06
Ausblick: Orchid Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Orchid Pharma lädt am 25.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Orchid Pharma für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,40 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,30 Milliarden INR aus – eine Minderung von 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orchid Pharma einen Umsatz von 2,37 Milliarden INR eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,30 INR aus, während im Fiskalvorjahr 19,65 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,04 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,19 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.ch
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