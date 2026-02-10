Orchid Pharma Aktie 49129509 / INE191A01027
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Orchid Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Orchid Pharma präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,300 INR aus. Im Vorjahresquartal waren 4,10 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,01 Prozent auf 1,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,50 INR, gegenüber 19,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 11,26 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,19 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
