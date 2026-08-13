Orchid Pharma Aktie 49129509 / INE191A01027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Orchid Pharma legt Quartalsergebnis vor
Orchid Pharma wird am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,60 INR aus. Im letzten Jahr hatte Orchid Pharma einen Gewinn von 2,94 INR je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 33,29 Prozent auf 2,31 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 8,00 INR, wohingegen im Vorjahr noch 4,05 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,89 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,11 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orchid Pharma Ltd Registered Shs
|
13.08.26
|Ausblick: Orchid Pharma legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.05.26
|Ausblick: Orchid Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Orchid Pharma Ltd Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.