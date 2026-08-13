Ausblick: Orchid Pharma legt Quartalsergebnis vor

Orchid Pharma wird am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,60 INR aus. Im letzten Jahr hatte Orchid Pharma einen Gewinn von 2,94 INR je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 33,29 Prozent auf 2,31 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 8,00 INR, wohingegen im Vorjahr noch 4,05 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,89 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,11 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.ch