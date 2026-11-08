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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: OraSure Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
OraSure Technologies wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,205 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.
OraSure Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,605 USD, gegenüber -0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 121,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 115,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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