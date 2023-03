Ausblick: Oracle präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oracle präsentiert in der am 09.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2023 endete.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oracle noch 1,13 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Oracle 24 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,43 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Oracle 10,51 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,91 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 42,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch