Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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10.09.2026 07:01:06
Ausblick: Oracle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Oracle öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.
Oracle wird am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 32 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,74 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,28 Prozent erhöht. Damals waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
32 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,93 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Oracle für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,13 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 37 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,07 USD im Vergleich zu 5,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 41 Analysten durchschnittlich bei 89,66 Milliarden USD, gegenüber 67,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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