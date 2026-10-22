Ausblick: Oracle Financial Services Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oracle Financial Services Software präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 80,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 62,84 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Oracle Financial Services Software im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 20,34 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,71 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 437,10 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 303,54 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 95,60 Milliarden INR, gegenüber 76,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch