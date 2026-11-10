Ausblick: OR Royalties präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OR Royalties wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,274 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 90,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 98,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie, gegenüber 1,54 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 382,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 387,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net