Ausblick: OPTORUN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OPTORUN wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 32,60 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,52 Prozent erhöht. Damals waren 23,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll OPTORUN 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 10,80 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OPTORUN 9,86 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 138,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 73,30 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 38,00 Milliarden JPY, gegenüber 33,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net