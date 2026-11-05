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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Optomed Oy Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Optomed Oy Registered A stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 19,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,3 Millionen EUR gegenüber 4,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,150 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 17,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 17,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Optomed Oy Registered Shs -A-
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05.11.26
|Ausblick: Optomed Oy Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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22.10.26
|Erste Schätzungen: Optomed Oy Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Optomed Oy Registered Shs -A-
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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