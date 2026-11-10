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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: OptimizeRx zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OptimizeRx wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,162 USD aus. Im letzten Jahr hatte OptimizeRx einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OptimizeRx in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 21,2 Millionen USD im Vergleich zu 26,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD im Vergleich zu 0,270 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 96,2 Millionen USD, gegenüber 109,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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