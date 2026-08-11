OptimizeRx Aktie 41796266 / US68401U2042
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: OptimizeRx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
OptimizeRx präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass OptimizeRx für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,111 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll OptimizeRx nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 20,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 30,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,938 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 97,4 Millionen USD, gegenüber 109,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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