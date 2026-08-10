Ausblick: Optex Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Optex Systems gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,230 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Optex Systems 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,71 Prozent auf 12,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Optex Systems noch 11,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,770 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 44,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch