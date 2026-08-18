Opera Aktie 42665835 / US68373M1071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Opera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Opera veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 23,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Opera für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 177,1 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 739,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 616,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Opera Ltd (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Opera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Opera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Opera stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Opera stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Opera Ltd (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.