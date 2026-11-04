Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Opendoor Technologies äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,163 USD. Das entspräche einem Verlust von 35,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 915,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,646 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,700 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,37 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net