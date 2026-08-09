OPAL Fuel a Aktie 120616854 / US68347P1030
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: OPAL Fuels A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OPAL Fuels A öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,077 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OPAL Fuels A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 16,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 90,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 77,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,438 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 369,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 349,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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