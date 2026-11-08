Ausblick: Onto Innovation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Onto Innovation präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 79,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 218,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 392,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,78 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,01 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net