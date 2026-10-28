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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ono Pharmaceutical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ono Pharmaceutical veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ono Pharmaceutical ein EPS von 47,71 JPY je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 114,65 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 161,11 JPY, gegenüber 148,49 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 460,46 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 515,79 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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