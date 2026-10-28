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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: OneSpan verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OneSpan gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,236 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OneSpan 0,170 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent auf 57,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,88 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 250,3 Millionen USD, gegenüber 243,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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