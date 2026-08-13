Oneflow AB Registered Shs Aktie 117949866 / SE0017564461
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Oneflow Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Oneflow Registered veröffentlicht am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK gegenüber -0,750 SEK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Oneflow Registered nach der Prognose von 1 Analyst 49,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,5 Millionen SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,500 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,820 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 201,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 170,5 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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