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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: One Stop Systems präsentiert Quartalsergebnisse
One Stop Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte One Stop Systems noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 41,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 41,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 32,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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