Ausblick: ONE Gas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ONE Gas wird am 03.05.2021 die Bilanz zum am 31.03.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ONE Gas 1,72 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 589,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 528,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,68 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,60 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch