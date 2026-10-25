Ausblick: One 97 Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

One 97 Communications wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent auf 24,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 20,14 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,66 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 106,86 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 81,95 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch