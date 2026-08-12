Ondas Holdings Aktie 58325983 / US68236H2040
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ondas gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ondas äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Ondas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 984,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,497 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 525,0 Millionen USD, gegenüber 50,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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