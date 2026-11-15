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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Oncocyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oncocyte wird am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,236 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,69 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,904 USD, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oncocyte Corporation Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Oncocyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: Oncocyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oncocyte Corporation Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.