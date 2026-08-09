Oncocyte Corporation Registered Shs Aktie 128607882 / US68235C2061
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Oncocyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oncocyte gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,38 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,835 USD je Aktie, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 4,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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