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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: On stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
On lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,389 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 930,3 Millionen CHF für On, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 992,7 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 CHF, gegenüber 0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 3,51 Milliarden CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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