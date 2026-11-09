Ausblick: OMRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OMRON stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,058 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OMRON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,99 Prozent auf 1,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 5,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net