Ausblick: Omnova Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Omnova Solutions wird am 02.07.2019 das Zahlenwerk zum am 31.05.2019 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 216,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 USD, gegenüber 0,630 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 810,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 769,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch