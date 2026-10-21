Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Omnicom Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Omnicom Group wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,67 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Omnicom Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,21 Milliarden USD im Vergleich zu 4,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,270 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 25,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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