Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omeros wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen USD für Omeros, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 127,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net