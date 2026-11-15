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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Omeros wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen USD für Omeros, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 127,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omeros Corp
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07:01
|Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Omeros Corp
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.