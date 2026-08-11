Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omeros wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,268 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,430 USD je Aktie erzielt worden waren.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,041 USD aus. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 68,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch