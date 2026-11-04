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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Oma Savings Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oma Savings Bank wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,370 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Oma Savings Bank ebenfalls einen Gewinn von 0,370 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 33,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 50,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,2 Millionen EUR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,27 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,19 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 204,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 332,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Oma Savings Bank Plc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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