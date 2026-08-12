Oma Savings Bank Aktie 44940161 / FI4000306733
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oma Savings Bank lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,286 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 35,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,440 EUR je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 49,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 42,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 197,8 Millionen EUR, gegenüber 332,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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