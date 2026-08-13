Ausblick: Olvi OY A legt Quartalsergebnis vor

Olvi OY A wird am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 EUR erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 224,8 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 EUR, gegenüber 3,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 770,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 665,3 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch