Ausblick: Ollies Bargain Outlet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ollies Bargain Outlet wird am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ollies Bargain Outlet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,990 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 748,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ollies Bargain Outlet einen Umsatz von 679,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 2,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch