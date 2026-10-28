Ausblick: Olin präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Olin lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,147 USD. Dies würde einer Verringerung von 60,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Olin 0,370 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,83 Milliarden USD gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,663 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,880 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch