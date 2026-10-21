Old Republic International Aktie 958918 / US6802231042
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Old Republic International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Old Republic International gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,789 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Old Republic International 1,11 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent auf 2,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,72 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,93 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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