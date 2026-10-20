Old National BancorpShs Aktie 958911 / US6800331075
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Old National Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Old National Bancor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,661 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 732,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 30,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,91 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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