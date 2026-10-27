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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Old Dominion Freight Line gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Old Dominion Freight Line gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD gegenüber 1,28 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Old Dominion Freight Line in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 5,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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