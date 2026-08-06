Ola Electric Mobility Aktie 137144138 / INE0LXG01040
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ola Electric Mobility zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ola Electric Mobility lädt am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,932 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ola Electric Mobility noch ein Verlust pro Aktie von -0,970 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ola Electric Mobility in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 33,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,49 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,324 INR je Aktie, gegenüber -4,160 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 27,61 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 22,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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