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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ola Electric Mobility präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ola Electric Mobility lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,818 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,930 INR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,06 Prozent auf 4,96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,899 INR, gegenüber -4,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,57 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ola Electric Mobility Limited Registered Shs 144A Reg S
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.