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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oklo wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,269 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,0 Millionen USD für Oklo, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,992 USD, gegenüber -0,720 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 3,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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