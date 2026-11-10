Ausblick: Okeanis Eco Tankers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Okeanis Eco Tankers wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,73 USD. Dies würde einem Zuwachs von 530,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Okeanis Eco Tankers 0,750 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 220,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 143,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,77 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 949,9 Millionen USD, gegenüber 391,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net