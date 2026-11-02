Ausblick: Okea AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Okea AS Registered öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,418 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,630 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 290,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,21 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,500 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,10 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,14 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net